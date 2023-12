Braunschweig. Eine Weihnachtsgeschichte in fünf Sätzen, illustriert mit mundgemalten Bildern: Zwei Claudias stellen ihr Werk vor.

Dieses metallische Klackern, gefolgt von einem dumpfen Poltern: Wer als Kind das Geräusch kennengelernt hat, das entsteht, wenn man beim Kaugummiautomaten den Griff dreht, vergisst es so schnell nicht wieder. Früher hingen diese Automaten in der Stadt an jeder zweiten Ecke, meist in Signalrot, gefüllt mit Kaugummikugeln in allen Farben, Plastikschmuck, kleinen Dinos und anderem Schnickschnack.