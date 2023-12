Braunschweig. BS Energy informiert, dass die Gördelingerstraße gesperrt ist. Grund ist ein Rohrschaden. Fernwärme-Kunden seien nicht betroffen.

Die Gördelingerstraße in der Braunschweiger Innenstadt ist vorerst für den Verkehr gesperrt, so BS Energy in einer Mitteilung. Mitarbeiter führen Arbeiten an einer Fernwärmeleitung durch. Es gebe einen Rohrschaden. Die Versorgung der Fernwärme-Kunden sei nicht gefährdet. Im Bereich der Straße An der Petrikirche müsse die Straße für die Instandsetzungsarbeiten ab heute stadteinwärts gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

BS Energy arbeitet „mit Hochdruck“ an der Reparatur

Der Schaden sei bereits am Donnerstag festgestellt worden. Da aber keine Einschränkung und keine Gefahr davon ausgegangen sei, führt BS Energy die Arbeiten jetzt erst durch, so BS Energy-Sprecherin Stephanie Döring. Wie viel Zeit die Arbeiten in Anspruch nehmen, konnte sie nicht sagen. Dies sei abhängig von der Witterung und dem Schaden, der noch nicht bekannt ist. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir die Straße freigeben können“, so Döring weiter.