Braunschweig. „Wonka“ erzählt, wie alles beginnt, wie Willy die Konkurrenz aus dem Feld schlägt und zum Star der Süßigkeiten-Branche wird.

Wie wurde aus Willy Wonka der größte Erfinder, Zauberkünstler und Schokoladenfabrikant der Welt? Die Antwort auf diese Frage liefert der herzerweichende Familienfilm „Wonka“: Er erzählt die fantastische Geschichte eines schrulligen Mannes, dem das soziale Miteinander abhandenkommt. Roald Dahls Kinderbuchklassiker „Charlie und die Schokoladenfabrik“ machte Willy Wonka berühmt.

Wir zeigen „Wonka“ am heutigen Mittwoch, 6. Dezember, als BZ-Filmpremiere im Astor-Kino – einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Der Film ist als Prequel zu Tim Burtons „Charlie und die Schokoladenfabrik“ gedacht und erzählt vom Leben des jungen Willy Wonka, gespielt von Timothée Chalamet. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Kino.

Regie führt der Macher der „Paddington“-Filme

Der Film verspricht Magie und Musik, Chaos und Emotionen, Herz und Humor. Regie führte Paul King, Autor und Regisseur der „Paddington“-Filme.

Erzählt wird, wie Willy Wonka als 25-Jähriger nach London kommt, nachdem er eine siebenjährige Weltreise unternommen hatte. In fernen Ländern suchte er nach seltenen Köstlichkeiten, die seinen Süßigkeiten ihren unverwechselbaren Geschmack verleihen sollten.

In London will er sich endlich seinen lang gehegten Traum erfüllen und in den noblen Galleries Gourmet sein erstes Schokoladengeschäft eröffnen. Auch wenn die Menschen begeistert sind von seinen innovativen Spezialitäten, muss sich Willy bald der Konkurrenz stellen. Drei Widersacher stehen ihm im Weg. Das Trio hat eine Art Kartell gebildet und fürchtet die neue Konkurrenz. Um die Geschäfte weiterhin am Laufen zu halten, bestechen die Drei mit ihren Produkten den schokoladensüchtigen Polizeichef, der Willy verhaftet, wann immer er es wagt, seine einzigartigen Leckereien in der Öffentlichkeit vorzustellen.

Wie wird Willy die Herausforderung meistern? (Denn dass er sie meistern wird, das wissen wir ja aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“.)

Jungstar Timothée Chalamet in den Fußstapfen von Johnny Depp

Nach Johnny Depp spielt nun Hollywood-Jungstar Timothée Chalamet ( „Dune“) den spleenigen Schokoladenmacher. Der 27-Jährige hat bereits eine beeindruckende Reihe von Fernseh- und Kinoauftritten vorzuweisen. Seit seinem 13. Lebensjahr arbeitete Chalamet fürs TV. Schon 2012 war er in der Spionageserie „Homeland“ als Sohn des US-amerikanischen Vizepräsidenten zu sehen. 2017 hatte Chalamet eine Rolle in „Lady Bird“ der Regisseurin Greta Gerwig („Barbie“). Im selben Jahr gelang ihm der Durchbruch in Hollywood mit der Verfilmung des gleichnamigen Romans „Call me by your Name“, in dem es um eine homosexuelle Liebe geht.