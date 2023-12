Braunschweig. Vom 4. bis 13. Juli findet im Bürgerpark Braunschweig das Tennisturnier mit Rahmenprogramm. Die Veranstalter haben erste Acts bekanntgegeben.

Erster Aufschlag für die 30. Brawo Open im kommenden Jahr: Auch 2024 zählt das Tennisturnier im Bürgerpark zu den Top-Events der weltweiten ATP-Challenger 125er-Turniere mit dann 148.625 Euro Preisgeld (164.000 Dollar). „Es ist eines der höchstdotierten Challenger und das drittgrößte Sandplatzevent in Deutschland“, erklärt Volker Jäcke, Turnierdirektor der Brawo Open in einer Mitteilung. Die Besucher erwartet ein starkes Einzel- und Doppel-Teilnehmerfeld aus deutschen Top-Spielern, die ab dem 7. Juli 2024 auf zahlreiche international bekannte Weltklassespieler treffen.

Mit dem musikalischen Rahmenprogramm geht es bereits am frühen Abend des 4. Juli los: Bei der „White Night“ sorgen einige der besten regionalen DJs unter dem Titel „Allstar DJs“ für einen Party-Kick-off. Als weitere beliebte Feier-Highlights stehen zudem am 9. Juli die „

“ mit dem Königlich Bayrischen Vollgas Orchester sowie am 11. Juli die „Ladies Night“ fest. Außerdem findet der United-Kids-Foundations-Familientag am 7. Juli mit vielen Aktionen für Kinder statt – als Stargast sind die Hunde von Paw Patrol (bekannt von Super RTL/Nickelodeon) live dabei.

Brawo Open 2024: Michael Schulte, Markus und Matze Knop gehören zu den Acts

Aber auch einige Konzert-Termine stehen bereits fest: Den musikalischen Auftakt macht am 5. Juli Michael Schulte. Der Singer-Songwriter ist bekannt durch seine erfolgreiche Teilnahme bei „The Voice of Germany“ und dem „Eurovision Song Contest“, bei dem er 2018 den vierten Platz erreichte.

Eine bunte, musikalische Zeitreise in die 80er-Jahre kann man am 10. Juli mit Neue-Deutsche-Welle-Star Markus machen: Er präsentiert die „Ich will Spaß“-Show, an der zudem Bands wie Geier Sturzflug und UKW teilnehmen, die in diesem Jahr bereits beim Altstadtfest in Salzgitter-Bad zu sehen war.

Noch mehr Spaß kann man am 8. Juli mit Matze Knop erleben. Der Comedian, Moderator und Imitator liefert in seinem neuen Programm „Mut zur Lücke“ Entertainment inklusive Kult-Parodien von Cristiano Ronaldo, Kult-Kloppo bis hin zu Dieter Bohlen. Weitere musikalische Acts sind in Planung und werden in Kürze veröffentlicht.

Wer mitfeiern und Weltklasse-Tennis sehen möchte, bekommt ab sofort Tickets unter www.brawo-open.de oder bei der Konzertkasse.

