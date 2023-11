Braunschweig. Krise bei Signa-Konzern löst Unruhe vor dem Weihnachtsgeschäft aus. Wie Innenstadt-Kaufleute jetzt reagieren.

Angesichts der Turbulenzen rund um die Signa-Gruppe, zu der auch Galeria Karstadt Kaufhof gehört, herrscht große Unsicherheit darüber, ob auch das in diesem Jahr erst in letzter Minute gerettete Galeria-Haus in der Braunschweiger Schuhstraße davon betroffen sein könnte. Hierfür gebe es derzeit keine Anhaltspunkte, die Situation müsse jedoch sorgfältig beobachtet werden, sagte Olaf Jaeschke von der Vertretung der Braunschweiger Innenstadtkaufleute unserer Zeitung.