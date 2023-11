Braunschweig. Bei der „Jugendkonferenz“ sind Jugendliche dazu aufgerufen, ihre Ideen einzubringen – und können dafür vom Unterricht befreit werden.

Was fordern Jugendliche von der Politik? Mit dieser Frage beschäftigt sich die „Jugendkonferenz“ der Stadt Braunschweig am Donnerstag, 30. November, im Hofjäger36 (Wolfenbütteler Str. 36) haben junge Menschen von 14 bis 21 Jahren die Möglichkeit, in Workshops ihre Ideen zu formulieren und ihre Forderungen an die Kommunalpolitik zu richten, so die Jugendförderung der Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung geht von 8.30 bis 15.30 Uhr. Schüler können für die Teilnahme vom Unterricht befreien lassen.