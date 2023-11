Braunschweig. Ute Jebe stammt aus Jena. Abenteuerlich war 1948 ihre Übersiedlung. Schließlich landeten sie und ihre Familie in Kralenriede.

Den Bastelkreis in der Dankeskirche möchte Ute Jebe nicht missen. Kein Wunder, sie ist seit Gründung mit dabei, war sogar zwölf Jahre dessen Leiterin. An diesem Freitag wird die Wahl-Kralenriederin 100 Jahre alt. Ihr „Bastelfimmel“, wie sie selbst sagt, lässt sie nicht los. Eine Nachbarin aus dem Stadtteil nimmt sie zu den Treffen in der Schuntersiedlung im Auto mit. Am Wochenende aber wird erst mal der besondere Geburtstag gefeiert. „Es kommen 28 Personen, alles Familie“, sagt die Jubilarin. Sie selbst hat vier Kinder, zwei Töchter leben noch, zu den Nachkommen gehören zudem acht Enkel, acht Urenkel und drei Ururenkel.