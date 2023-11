Braunschweig. Der frühere Domprediger Joachim Hempel hat mehr als 90 Entdeckungsreisen auf den Spuren der biblischen Geschichte organisiert.

Wer mit „Father Hempel“ unterwegs war, hat etwas gelernt. Fürs Leben. Die einen sind nach so einer Reise mit einem „Nie wieder“ abgebogen, aus den anderen wurden Fans. Oder Jünger? Je nachdem. Viele Mitreisende jedenfalls fanden durch diese Erfahrungen zurück zur Kirche, zumindest in ihre Nähe, in die Vorbereitungsseminare. Die weit über 90 Entdeckungsreisen auf den Spuren der biblischen Geschichte haben auch Spuren bei allen Beteiligten hinterlassen.