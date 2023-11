Braunschweig. „Ball der Wirtschaft“: Die Organisatoren wollen eine neue Tradition aufleben lassen. Alle Gäste bekamen am Eingang ein Handtuch.

Über den roten Teppich drängten 240 festlich gekleidete Leute in langen Kleidern und Smokings in die Steigenberger-Maschinenhalle in Braunschweig. „Wir haben uns etwas Lustiges einfallen lassen“, erzählt Astrid Striese, Vizepräsidentin des Vereins Kaufmännische Union, der Mitveranstalter des Abends ist. „Dem deutschen Brauch folgend, seinen Liegestuhl zu reservieren, bekam jeder am Eingang ein kleines Handtuch mit einem Namensschild – farblich passend zur Saaldekoration ­– als Platz-Reservierungshilfe.“