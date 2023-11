Braunschweig. Wer darf wo fahren oder gehen? Die Stadt wollte für klare Verhältnisse am See sorgen. Doch es gibt Widerstand.

Die Stadtverwaltung wollte am Südsee in Braunschweig für klare Verhältnisse sorgen. Weil sich an sonnigen Nachmittagen und an den Wochenenden am Ufer des Sees Radfahrer und Fußgänger zunehmend in die Quere kommen, war eine Beschilderung geplant, um auszuweisen, für welche Nutzer und Nutzerinnen welcher der beiden Rundwege gedacht ist.