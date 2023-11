Braunschweig. Der nun erschienene Band 2 der „Braunschweiger Geheimnisse“ enthält 50 spannende Geschichten zu Überbleibseln aus der Vergangenheit.

Als Löwenstadt gilt Braunschweig, doch den Begriff Eidenbenz-Löwe haben die wenigsten gehört. Auch die Sonnenuhr an der Klosterkirche Riddagshausen dürfte kaum jemand von alleine entdecken – war doch der damalige Pfarrer Joachim Hempel selbst nur zufällig dank eines Blickes durch sein Fernglas darauf gestoßen. Und dass an der St.-Michaelis-Kirche eine Skulptur an den qualvollen Foltertod eines Heiligen erinnert, ist wohl ebenfalls nur stadtgeschichtlichen Experten bekannt.