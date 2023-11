Braunschweig. Dreimal wird ein 22-Jähriger beim Ladendiebstahl in Braunschweig erwischt. Er scheiterte unter anderem in den Schloss Arkaden.

Mehrmals hat am Dienstag ein 22-Jähriger versucht, Kleidung in Braunschweig zu stehlen. Das teilt die Polizei mit. Demnach löste gegen 14.30 Uhr die Diebstahlwarnanlage eines Geschäfts in den Schloss Arkaden aus, als der Mann diese passieren wollte. Eine Mitarbeiterin sprach ihn an und stellte fest, dass er eine Jacke entwendet hatte und diese unter seiner eigentlichen Kleidung trug. Er gab das Kleidungsstück zurück, floh darauf jedoch.

Dreimal versucht ein Dieb in Braunschweig sein Glück - und hat Pech

Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei wieder zu einem Ladendiebstahl gerufen - diesmal in der Schuhstraße. Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie ein Mann mit zwei Jacken in eine Umkleidekabine ging, sie aber lediglich mit einer Jacke verließ. Der Detektiv konfrontierte den 22-Jährigen und stellte fest, dass der Dieb die Jacke wie zuvor schon unter seiner eigentlichen Kleidung versuchte, aus dem Geschäft zu schmuggeln.

Außerdem stellte sich heraus, dass der Dieb unter seiner Jogginghose eine weitere hochwertige Hose trug. Diese wurde an diesem Tag aus einem dritten Geschäft gestohlen. Die Polizei hat ermittelt, dass der Mann am Dienstag Waren im Wert von rund 550 Euro stehlen wollte.

Polizisten nahmen den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Dienstag einem Richter vorgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt.

red