Braunschweig. „Unser Haus in Braunschweig“ zeigt anhand von zehn Jahrzehnten, wie sich die Welt verändert hat. Wer hinter dem Projekt steckt.

Kinder, wie die Jahre vergehen! Zu Omas Zeiten gab‘s ein warmes Wannenbad nur einmal in der Woche. Am Handy daddelte damals keiner rum. Weil‘s ebenso wenig erfunden war wie das Internet. Kann sich heute kaum mehr einer vorstellen. Die Braunschweiger Illustratorin Ute Ohlms und der Autor Andreas Döring laden mit ihrem Bilderbuch „Unser Haus in Braunschweig“ zu einer Zeitreise durch die Jahrzehnte ein. Die Welt im Wandel. Von 1912 bis 2022.