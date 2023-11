Braunschweig. Vor bis zu 400 Zuschauern vor Ort will das League-of-Legends-Team von Braunschweig eSports die Superstars von Eintracht Spandau ärgern.

Das Event zieht bereits im Vorfeld seine Kreise. Und sorgt für Interesse: Die Funke-Mediengruppe und die Agentur Instinct3 laden Eintracht Spandau & Vinine nach Essen ein. Am 10. Dezember findet am Jakob-Funke-Platz 1 in Essen ein Showdown zwischen Eintracht Spandau, Vinine und einem regionalen Herausforderer, Braunschweig eSports, statt. Die Eintracht tritt zum ersten Mal mit ihrem neuen Kader außerhalb von Berlin auf und wird sich in „League of Legends“ (LoL) unter besonderen Bedingungen messen müssen. Knapp eine Woche nach der Wahl der neuen Spieler ist es die erste Möglichkeit, das neue Team der Eintracht live zu erleben und eine ganz besondere Adventsveranstaltung.