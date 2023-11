Braunschweig. Gründerin Ilka Hoffmann will ein Bewusstsein schaffen für Familien mit behinderten Kindern. Was geplant ist, welche Angebote es gibt.

Ein Jahr Familienlounge: Das Netzwerk für junge Familien in der Region um Braunschweig feiert mit einem Familienfest seinen ersten Geburtstag. Gründerin Ilka Hoffmann plant zu diesem Anlass eine Veranstaltung für den guten Zweck: Am Samstag, 25. November, sind alle Familien und alle Kinder von 14.30 Uhr bis 18 Uhr ins „Lieblingsmensch“ in der Mitgaustraße eingeladen.