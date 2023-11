Braunschweig. Braunschweigs Ehrenbürger verbrachte zehn Jahre in der Stadt und engagierte sich hier. Mit einem Baum geehrt wurde er in Österreich.

Molsheim im Elsass. Milde Herbstsonne vergoldete das gelb-braune Laub uralter Eichen und Kastanien im Park von Schloss St. Jean. Am Südrand dieser Bugatti-Zentrale, die einst schon Firmengründer Ettore Bugatti nutzte, umringten an diesem Oktobertag etwa 40 Piëch-Weggefährten eine frisch gepflanzte Platane. Dann griff jeder Gast zum Spaten und häufelte Erde auf die Wurzeln des fünf Meter hohen Bäumchens. Der Anlass? „In Memoriam“ stand auf der Einladung zu dieser Hommage für Ferdinand K. Piëch. Eine Platane als Würdigung für eine der herausragenden Persönlichkeiten der Automobilwelt. Warum geschah so etwas hier? Und nicht in Wolfsburg? Oder in Braunschweig, dessen Ehrenbürger Piëch ist?