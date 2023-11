Braunschweig. Nach Übergriffen auf das Personal beantragt die Fraktion.BS im Rat die Beteiligung der Stadt als Trägerin an neuem Sicherheitskonzept.

Die Stadt soll sich auch finanziell an einem umfassenden Sicherheitskonzept für das Braunschweiger Klinikum beteiligen. Das fordert die Fraktion. BS (Linke, Volt, Die Partei) in einem Antrag, über den der Rat in seiner Dezember-Sitzung entscheiden soll. Anlass sind Berichte über gewalttätige Übergriffe auf Krankenhauspersonal.