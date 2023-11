Braunschweig. Der Bau dauerte zwei Jahre länger als geplant. Der 40 Millionen Euro teure Komplex soll die Patientenversorgung verbessern.

Nach vierjähriger Bauzeit hat das evangelische Marienstift sein neues Krankenhaus-Gebäude an der Helmstedter Straße eröffnet. In Betrieb genommen wird der 40 Millionen Euro teure Neubau in Etappen. Für Besucher und Patienten gilt seit Mittwoch: Sie erreichen das Krankenhaus inklusive Notaufnahme über den neuen Haupteingang. Im Erdgeschoss des Neubaus befinden sich bereits die Information, Patientenaufnahme und die Behandlungsräume der Klinik für Inneren Medizin.