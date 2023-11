Braunschweig. Seit 20 Jahren ist Stefan Lindstedt Stadionsprecher bei Eintracht Braunschweig. Ein Gespräch über besondere Momente im Stadion.

Toooor für die Braunschweiger… Eintracht! Schießt der BTSV bei Heimspielen ein Tor, dann erklingt die Stimme von Stefan Lindstedt – und die Fans antworten lautstark. Eintracht Braunschweigs Stadionsprecher – passenderweise Jahrgang 1967 – feiert in diesem Jahr 20-jähriges Dienstjubiläum. Lindstedt, der hauptberuflich im Außendienst arbeitet, hat bei der Eintracht so einiges erlebt – vom beinahe Absturz in die Regionalliga bis zum Bundesligaaufstieg. Im Interview blickt Lindstedt mit uns auf die vergangenen 20 Jahre zurück und gibt ein paar Anekdoten aus dem Nebenberuf als Stadionsprecher zum Besten.