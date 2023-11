Braunschweig. Statt Tüten aus Kunststoff sollen in Braunschweig bald nur noch Papiertüten erlaubt sein. Wie das Verbot kontrolliert werden soll.

Wer seinen Biomüll in Plastiktüten entsorgt, wird demnächst wohl umstellen müssen: Die Verwaltung der Stadt Braunschweig will zukünftig nur noch Papiertüten in der grünen Bioabfalltonne erlauben. Das Ziel: Die Abfälle aus der Biotonne sollen ohne die Kunststofftüten leichter verwertbar werden, etwa für Biogas oder zur Kompostierung. Die Plastiktüten müssen sonst aufwendig vom restlichen Müll getrennt werden, etwa durch Aussieben, so die Stadtverwaltung. Schon ab 1. Januar könnte das Verbot bei einer – sehr wahrscheinlichen – Ratsmehrheit in Kraft treten.