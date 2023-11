Braunschweig. Insolvenzen und Schließungen durch Lieferengpässe und eingefrorene Vergütungen: Auch in Braunschweig sind Apotheken akut betroffen.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat den November zum bundesweiten Protestmonat der Vor-Ort-Apotheken erklärt. Ab dem 8. November stehen jeweils mittwochs vier zentrale Kundgebungen an, zeitgleich zu eintägigen, flächendeckenden Apothekenschließungen in der jeweiligen Region. Los geht es am 8. November in Norddeutschland (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen), damit bleiben auch in Braunschweig die Apotheken an diesem Tag geschlossen. Einzig Notdienstapotheken sollen die Arzneimittelversorgung an den Protesttagen absichern. In Braunschweig sind dies an diesem Mittwoch die Altstadtmarkt-Apotheke und die Apotheke Mascherode.