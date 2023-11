Adventskalender „Braunschweiger Land“ ab sofort erhältlich

Die Weihnachtszeit naht – und damit ist klar, dass es auch einen neuen Adventskalender „Braunschweiger Land“ gibt. Der Soroptimist-Club Braunschweig hat ihn jetzt den Inhabern einiger Verkaufsstellen vorgestellt, ganz passend vor der Kulisse des Braunschweiger Doms: Clubmitglied Claudia Albrecht hat für den Kalender den Dom von oben in weihnachtlich-winterlicher Stimmung gestaltet. Das Motiv zeigt einen Blick aus dem Riesenrad über die beleuchteten Dächer Braunschweigs.

Der Adventskalender kann in vielen Geschäften in Braunschweig und Wolfenbüttel für 5 Euro erworben werden. „Mit dem Erlös werden wichtige soziale Projekte zu Gunsten von Frauen, Mädchen und Kindern in unserer Region unterstützt“, kündigt Club-Präsidentin Brigitte Blum an. Mit etwas Glück können die Käufer einen der vielen Preise gewinnen, die sich hinter den Türchen verbergen.

Hilfe für Kindergarten in Braunschweigs Partnerstadt Kiryat Tivon

„Ein Hilferuf kam in den letzten Tagen vom internationalen Förderprojekt, dem bilingualen jüdisch-arabischen Waldorf-Kindergarten ,Ein Bustan‘ aus Braunschweigs Partnerstadt Kiryat Tivon“, sagt Blum. „Dort werden dringend finanzielle Hilfen zur Verstärkung des Schutzes der betreuten Kinder in den Gebäuden benötigt, die durch Angriffe im Norden Israels gefährdet sind.“ Auch hier habe der Soroptimist-Club Unterstützung zugesagt.

Weitere Infos: www.clubbraunschweig.soroptimist.de

