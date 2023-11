Mumme-Meile belebt die Braunschweiger Innenstadt

Schmeckt bitter und ist unverdünnt nicht zu genießen – aber sie zieht. Die Braunschweiger Mumme ist als Marketing-Instrument offenbar ein taugliches Lockmittel. Vor allem, wenn sie mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert wird. Während die einen beim Waldspaziergang am Wochenende Ruhe und Einsamkeit genießen, vergnügen sich andere offensichtlich lieber im städtischen Getümmel.

Der traditionsbewusste Braunschweiger weiß, was er an der Mumme hat: ein Malzgetränk, das einst mit üppig Alkohol versehen den Seemann nährte und mit Vitamin C versorgte. Ein gesunder Exportschlager des ausgehenden Mittelalters. Heute eher eine Geschmacksnote mit nostalgischem Charme. Verarbeitet beispielsweise in Senf und Saucen, Bonbons und Kuchen, Würsten und Likör.

Konkurrenz durchs Fußballderby Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig

Die „Mummegenussmeile“ erstreckte sich über den Platz der Deutschen Einheit, den Kohlmarkt und den Domplatz. Genau beziffern kann das Stadtmarketing die Zahl der Besucher nicht. „Anders als im Vorjahr ging es dieses Jahr aber schon am Freitag los, sodass die Frequenzen höher lagen als einem veranstaltungsfreien Freitag. Am Samstag lagen die Frequenzen sechs Prozent höher als bei der Genussmeile im vergangenen Jahr“, bilanzierte Braunschweigs Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa, der auch Chef des Stadtmarketings ist. Er räumte ein, dass der Sonntag ein wenig getrübt worden sei vom schlechten Wetter und der Konkurrenz durch das Fußball-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig.

Sikander Shah, Leiter Filialbereich Nord der Braunschweigischen Landessparkasse, betont in einer Pressemitteilung des Stadtmarketings: „Wir waren zum ersten Mal als Titelsponsor dabei und haben uns hier inmitten der Braunschweiger Spezialitäten sehr wohl gefühlt. Traditionen verbinden und sie sind auch ein Stück Verpflichtung, die wir gerne übernehmen.“

Tom, ein Besucher aus Düsseldorf, bekannte auf unsere Anfrage: „Die Mumme ist mir ziemlich wumpe. Aber die Veranstaltung ist klasse. Ich komme ihretwegen immer gerne nach Braunschweig.“

