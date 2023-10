Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Auch in diesem Jahr wieder: Mummegenussmeile vom 3. bis 5. November in der Braunschweiger Innenstadt. Viel Kulinarisches mit Mumme an allen Ständen (Archivbild).

Braunschweigs City Wieder Mummegenussmeile mit Spezialitäten in Braunschweig

Mumme - das ist die historische Braunschweiger Spezialität. Probieren können das in allen nur denkbaren Variationen die Besucherinnen und Besucher der Mummegenussmeile wieder vom 3. bis zum 5. November in der Braunschweiger Innenstadt.

Sonntagsöffnung vieler Geschäfte in der Braunschweiger City am 5. November von 13 bis 18 Uhr

Zusätzlich öffnen dann auch viele Geschäfte in der Braunschweiger Innenstadt bei der Sonntagsöffnung am Sonntag, 5. November, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

„Die Mumme ist ein Braunschweiger Traditionsprodukt, dem wir uns mit der mummegenussmeile ein ganzes Wochenende lang widmen“, sagt Nina Fritzler vom Braunschweiger Stadtmarketing.

Die Mummegenussmeile, präsentiert von der Braunschweigischen Landessparkasse, lockt Einheimische und Gäste in die Innenstadt. Nina Fritzler: „Braunschweiger Gastronominnen, Gastronomen und Marktleute bieten viele Leckereien mit Mumme an, darunter Knödel, Wurstspezialitäten, Getränke und auch süße Kleinigkeiten.“

Neu in diesem Jahr ist laut Pressemitteilung des Stadtmarketings der Genussmarkt auf dem Domplatz, wo sich Tourismusorte aus dem Braunschweiger Umland mit ihren Spezialitäten vorstellen. Partner ist unter anderem der Verein TourismusRegion BraunschweigerLand.

Bei einer Mumme-Führung kann man alles über Braunschweigs historisches Elixier erfahren

Im Mittelpunkt des Wochenendes stehe aber die Mumme. Sie erlangte in der Hansezeit als wichtiges Exportgut der Löwenstadt internationale Bekanntheit. Wer noch mehr über die Mumme erfahren möchte, kann bei einer Mumme-Führung am 4. und 5. November viel über die Hansezeit erfahren. Tickets gibt es in der Touristinfo, Kleine Burg 14, oder online unter www.braunschweig.de/stadtfuehrungen

Eine Schlemmer-Meile gibt es auf dem Platz der Deutschen Einheit, Braunschweiger Gastronomen bereiten dort Gerichte mit Mumme zu. Auch regionale Brauereien sind vertreten.

Beim Spezialitätenmarkt auf dem Kohlmarkt gibt es laut Stadtmarketing „raffinierte Leckereien mit und ohne Mumme“, dazu ein Bühnenprogramm mit Live-Musik. Für junge Besucherinnen und Besucher gibt es auf dem Kohlmarkt ein Kinderprogramm.

Weitere Informationen unter www.braunschweig.de/mummegenussmeilered.

