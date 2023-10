Hier gibt es Straßensperrungen für die Braunschweiger Lauftage

Braunschweig Am Sonntag ist der Straßenverkehr in Braunschweig stark eingeschränkt. Diese Straßen werden gesperrt.

Ein großes Läuferfeld startete im vergangenen Jahr an der Hauptpost in der Friedrich-Wilhelm-Straße auf die 10-Kilometer-Strecke.

Die Braunschweiger Lauftage finden am Sonntag, 29. Oktober, bereits zum 21. Mal statt. Dabei gibt es umfängliche Straßensperrungen.

Mehrere Straßen im Östlichen Ringgebiet und in der Innenstadt werden am Sonntag von 9 Uhr bis gegen 15 Uhr gesperrt.

Das sind die betroffenen Straßen in der Innenstadt und im Östlichen Ringgebiet

Betroffen sind laut einer Pressemitteilung der Stadt Braunschweig die Brabandtstraße, die Nordseite des Waisenhausdamms und die Münzstraße, die Ehrenbrechtstraße und der Magnitorwall zwischen Museumstraße und Am Theater (Anlieger und Linienverkehr frei), die Kasernenstraße zwischen Humboldtstraße und Heinrichstraße, die Heinrichstraße, die Dürerstraße zwischen Wilhelm-Bode-Straße und Feuerbachstraße, die Feuerbachstraße zwischen Dürerstraße und Grünewaldstraße sowie die Grünewaldstraße ab der Feuerbachstraße in Fahrtrichtung Osten.

Der Bruchtorwall ist westlich der Einmündung der Straße Am Wassertor gesperrt. Vom John-F.-Kennedy-Platz kann in Richtung Westen nur bis Am Wassertor gefahren werden. Zudem ist die Wallstraße zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und westlich der Einfahrt Am Wassertor gesperrt. Die Zufahrt zum Parkhaus Wallstraße ist über die Straße Am Wassertor gewährleistet.

Polizei hält den Verkehr an, damit die Läufer sicher über die Straße kommen

Von der Theodor-Heuss-Straße und der Fabrikstraße kann nicht in die Eisenbütteler Straße eingefahren werden; außerdem sind die Eisenbütteler Straße (bis Werkstättenweg) und der Kennelweg nur über die Wolfenbütteler Straße und nur für Anlieger anfahrbar. Die Lindenbergallee ist zudem ab der Einmündung Möncheweg in Fahrtrichtung Busdepot nur für Linienverkehr und Anlieger frei.

An einigen Stellen wird der Verkehr laut Mitteilung durch die Polizei innerhalb der Veranstaltungsdauer kurzzeitig angehalten, damit die Läufer stärker befahrene Verkehrswege queren können. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Bohlweg/Langer Hof, Hagenring/Heinrichstraße sowie die Einmündung Helmstedter Straße/Rautheimer Straße.

Ortskundige werden gebeten, die genannten Straßen zu umfahren. red.

