Snodekk lockt wieder zum Winterzauber über Braunschweigs Dächern

Viele in Braunschweig wird es freuen: Mit dem Snodekk kehrt auch in diesem Jahr in der vorweihnachtlichen Zeit der winterliche Markt in Lounge-Atmosphäre über den Dächern der Stadt zurück.

Wie der Betreiber mitteilt, öffnet das Snodekk auf dem Dach des Parkhauses Steinstraße am Dienstag, 21. November.

Open-Air-Gastronomie wird zum winterlichen Markt

„Unzählige Arbeitsstunden“ seien erforderlich, so Betreiber Nicolas Petrek in einer Pressemitteilung, um das am gleichen Ort weiter in Betrieb befindliche Soldekk einerseits winterfest zu machen und die Open-Air-Gastronomie andererseits in den winterlichen Markt zu verwandeln.

Gemeinsam mit weiteren Gastronomen wie dem Café Bruns sowie dem Wintersäftchen werde auch in diesem Jahr wieder ein „vielfältiges Angebot an kulinarischem Weihnachtsgenuss aufgetischt“.

Auch das nostalgische Kinderkarussell wird wieder mit von der Partie sein. Für Gruppen, Familien, Vereine oder Firmenausflüge werde wieder Eisstockschießen angeboten, heißt es.

Sponsor Landessparkasse: „Wunderbare Ergänzung zum Weihnachtsmarkt“

Die Braunschweigische Landessparkasse ist wieder als Sponsor an Bord. Vorstand Lars Dannheim erklärt: „Das Snodekk ist eine wunderbare Ergänzung zum Weihnachtsmarkt. Ich freue mich, dass wir dazu beitragen können, dass es wieder an den Start geht.“

Gestartet wird am Dienstag, 21. November. Dann ist das Snodekk laut Betreiber unter der Woche ab 16.30 Uhr, samstags und sonntags ab 14 Uhr geöffnet. Der letzte Öffnungstag wird demnach der 23. Dezember sein. red.

Reservierungen für Gruppen und weitere Informationen gibt es auf der Soldekk-Webseite.

