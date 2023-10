Indoor-Golf kommt nun auch nach Braunschweig

So wie hier auf dem Foto in Berlin wird bald auch im Indoor-Golfcenter mit Simulatoren an der Hansestraße in Braunschweig gespielt werden können.

Das erste kommerzielle Indoor-Golfcenter in Braunschweig wird am 17. November in der Hansestraße 75 in Braunschweig eröffnet. Geschäftsführer Kennet Tingvall kündigt an, dass dort auf zirka 400 Quadratmetern mit sechs Trackman-Golfsimulatoren virtuell auf weltweit 250 Golfplätze gespielt werden kann. Für die Nutzung ist keine Mitgliedschaft erforderlich. Das Angebot richtet sich an jedermann und ist auch für Weihnachts- und Firmenfeiern sowie Turniere geeignet. Pro Simulator können vier Personen spielen. Im Obergeschoss stehen Räume für Bewirtung und Workshops zur Verfügung. Es wird auch die Möglichkeit geben, einen Trainer zu buchen.

Das Center soll sieben Tage die Woche geöffnet haben und nach derzeitigen Planungen von 10 bis 22 Uhr bespielbar sein. Demnächst wird es eine Webseite geben, auf der Buchungen möglich sind.

