Mike Singer kommt für „Weihnachtsspecial“ nach Braunschweig

Der deutsche Pop-Sänger und Songwriter Mike Singer kommt für ein „Weihnachtsspecial“ nach Braunschweig. Am Freitag, 22. Dezember, tritt der Sänger im Weststand, Westbahnhof 13, auf. Das teilt die Undercover GmbH mit.

Der 23-Jährige hat bereits ausverkaufte Headliner-Tourneen, drei #1-Alben in Folge, den Gewinn des „MTV European Music Award“ als „Best German Act“, eines „Kids Choice Award“, die Teilnahme bei der zweiten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“, seinen Auftritt als jüngster Juror aller Zeiten an der Seite von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ und die Teilnahme in der Tanz-Show „Let´s Dance“ vorzuweisen.

Karten sind ab sofort erhältlich im Ticketshop online auf der Webseite von Undercover, telefonisch unter (0531) 31055310 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

