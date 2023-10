Unbekannter erbeutet in Braunschweig Schmuck durch Trickdiebstahl

In Braunschweig hat ein Trickdieb ein Ehepaar in dessen Wohnung bestohlen. (Symbolbild)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag bei einem Trickdiebstahl in Braunschweig Schmuck erbeutet und so für einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich gesorgt. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, ereignete sich der Diebstahl in der Wohnung eines älteren Ehepaares in der Otto-Hahn-Straße am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr.

Trickdiebstahl in Braunschweig: Unbekannter Täter verursacht Schaden im unteren fünftstelligen Bereich

Nach Auskunft der Polizei klingelte ein unbekannter Mann mittleren Alters an der Tür des Ehepaars im Kanzlerfeld. Er gab sich als Trödelhändler aus und wurde von der 84-jährigen Braunschweigerin in die Wohnung gebeten. Da die Frau ohnehin beabsichtigte, einige Gegenstände als Trödel zu verkaufen, ging sie in den Keller, um diese zu holen. Ihr Mann blieb derweil mit dem vermeintlichen Trödelhändler, der sich später als Trickdieb entpuppen sollte, in der Wohnung.

Als die Frau zurückkehrte, sah sie den Unbekannten im Schlafzimmer knien, während sich ihr Ehemann im Wohnzimmer befand. Der Unbekannte wollte, so seine Aussage gegenüber dem Ehepaar, anschließend sein Auto holen, damit er den Trödel transportieren könne. Er kehrte jedoch nicht mehr in die Wohnung der beiden Senioren zurück, wie die Polizei mitteilt. Im Nachgang stellte sich heraus, dass aus dem Schlafzimmer Goldschmuck entwendet wurde. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de