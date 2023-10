Taschendiebstähle in Braunschweig: Täter klauen zwei Geldbörsen

Braunschweig In zwei Fällen ist es in Braunschweig zu Taschendiebstählen gekommen, bei denen Täter Geldbörsen erbeutet haben. Die Polizei warnt vor Taschendieben.

Bei der Polizei Braunschweig sind zuletzt gleich zwei Fälle von Taschendiebstahl auf dem Tisch gelandet, in denen die bis dato unbekannten Täter den Bestohlenen jeweils die Geldbörse entwendet haben und dadurch sowohl in den Besitz von Bargeld als auch von Zahlungskarten gekommen sind. Die Polizei hat, so berichtet sie in einer Mitteilung, die Ermittlungen aufgenommen und jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Zwei Taschendiebstähle in Braunschweig: Männer in Hildesheimer Straße und Elbestraße bestohlen

Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich in einem Supermarkt in der Hildesheimer Straße der erste Taschendiebstahl: Ein 84 Jahre alter Mann war mit seiner Frau einkaufen. Seine Geldbörse befand sich dabei in seiner Gesäßtasche. An der Kasse stellte er fest, dass sein Portemonnaie entwendet wurde. Ein Täter konnte von ihm nicht ausgemacht werden.

Das gleiche Schicksal widerfuhr am Montag auch einem 71-Jährigen, der den Verlust seiner Geldbörse bei der Polizei meldete: Er war zwischen 7.45 und 8.30 Uhr in einem Supermarkt des Einkaufszentrums Elbestraße auf dem Weg zur Kasse, als er merkte, dass sein Portemonnaie weg ist. Es befand sich nicht mehr in der Stofftasche, die er zuvor an seinen Einkaufswagen gehängt hatte. Der Täter blieb auch in diesem Fall unerkannt.

Polizei Braunschweig warnt vor Taschendieben: So schützen Sie sich am besten

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende grundsätzliche Tipps: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

