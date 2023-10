Erntedank: Grundschüler spenden an Braunschweiger Tafel

Es ist mittlerweile gute Tradition an der Grundschule Lindenberg in Braunschweig: Seit acht Jahren sammeln die Kinder der Schule Lebensmittelspenden für die Braunschweiger Tafel. In dieser Woche war es wieder so weit: Die Lehrerinnen Katrin Gürtler und Kathrin Hecht überreichten mehrere mit haltbaren Lebensmitteln gefüllte und von den Kindern gestaltete Kisten an den Verein, der sich für bedürftige Menschen in Braunschweig einsetzt.

Seinen Ursprung hat das Projekt im Religionsunterricht von Kathrin Hecht. „Die Kinder sollten handelnd nachspüren können, wie sie praktisch etwas von dem wiedergeben können, was sie jeden Tag dankbar machen kann“, sagt Schulleiterin Vanessa Ludorf.

So entstand der Gedanke, bei einer „Dankesfeier“ mit der gesamten Schulgemeinschaft Lebensmittel für die Braunschweiger Tafel zu sammeln und die Kisten entsprechend den Ergebnissen aus dem Religionsunterricht zu gestalten. Seitdem spenden die Kinder, Eltern und Lehrkräfte jedes Jahr. „Wenn jeder nur eine Kleinigkeit dazugibt, kann eine ganze Gemeinschaft etwas Großes bewegen“, so Vanessa Ludorf.

