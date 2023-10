Hier freuten sich Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (Dritter von links) und Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (Dritte von rechts) noch, dass die Flüchtlingsunterkunft an der Salzdahlumer Straße in Braunschweig in den Händen des DRK lag. Inzwischen wird die Unterkunft von einem Militärdienstleister betrieben.