Mehr Geld für Beschäftigte der niedersächsischen Brauereien

Nach mehreren Warnstreiks und schwierigen Verhandlungen meldet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Tarifstreit für höhere Löhne in den niedersächsischen Brauereien jetzt eine Einigung. Man habe sich mit der Sozietät Norddeutscher Brauereiverbände am Mittwoch in Hannover auf einen neuen Entgelttarifvertrag verständigt, teilt NGG-Geschäftsführerin Katja Derer mit.

Demnach erhalten alle in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab Oktober 2023 eine dauerhafte Tariferhöhung um 150 Euro und ab April 2024 um weitere 50 Euro. „Spätestens bis Jahresende fließt weiterhin eine einmalige Erholungsbeihilfe von 156 Euro netto“, so Derer. „Damit steigen die Löhne und Gehälter in zwei Stufen.“

Tarifvertrag gilt für 350 Beschäftigte in den Brauereien

Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit vom 1. Juni 2023 bis zum 30. November 2024. Er gilt für die insgesamt rund 350 Beschäftigten beim Hofbrauhaus Wolters in Braunschweig, bei der Privatbrauerei Wittingen sowie beim Einbecker Brauhaus. Wolters hat rund 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Tarifparteien hätten aufgrund der schwierigen Lage sowohl für die Betriebe als auch für die Beschäftigten lange und hart gerungen, eine angemessene Lösung zu finden, betont Derer. „Eine dauerhafte Erhöhung der Löhne und Gehälter wurde seitens der Arbeitgeber lange nur ab Sommer 2024 angeboten, hier konnte nun eine zügige Erhöhung gesichert werden.“ Aus Sicht der Gewerkschaft seien die Warnstreiks in allen drei Brauereien ausschlaggebend dafür gewesen, dass es in der letzten Verhandlung am 27. September nun eine Einigung gegeben habe.

