Trendsporterlebnis: Springen, dribbeln und tanzen in Braunschweig

Braunschweig Am Wochenende geht‘s in der Innenstadt sportlich zu: Vereine präsentieren sich, es gibt etliche Mitmach-Aktionen. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Von Trampolinspringen über Ball- und Kampfsportarten bis hin zum Tanzsport – beim „Trendsporterlebnis“ erobert Braunschweigs Sportwelt an diesem Wochenende wieder die Innenstadt. Am 23. und 24. September lädt die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit Schnupperkursen, Mitmachspaß und Familienprogramm dazu ein, Sportangebote kennenzulernen und auszutesten. Außerdem öffnen am Sonntag die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr.

Auf der Bühne auf dem Schlossplatz kommen Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus der Region zusammen. In der Gesprächsrunde „Mein Weg zum Profi“ und in Einzelinterviews erzählen sie von ihren persönlichen Erlebnissen, kündigt das Stadtmarketing an. „Mit dabei sind der Nachwuchs von Eintracht Braunschweig und den Basketball Löwen sowie die jungen Athletinnen und Athleten des Nachwuchsprogramms von Volkswagen Financial Services.“ Im Zirkuszelt und verteilt über den Schlossplatz warte auf Kinder jede Menge Spaß, heißt es. Und für alle, die sich hoch hinaus trauen, biete der Quattro High Jump einen Adrenalinschub.

Bei den Basketball Löwen können Besucher ihr Ballgeschick trainieren. „Am Sonntag geht es zum Üben an die Fußballtorwand von Eintracht Braunschweig und die Fans von Eintracht und den Basketball Löwen können sich auf eine Autogrammstunde freuen“, so das Stadtmarketing. Auf dem Platz am Ritterbrunnen erfahren die Besucherinnen und Besucher von der DLRG alles über Taucheinsätze unter Wasser.

Crossfit, Jumping Fitness und Strong Nation – einfach mitmachen

„Löwen Fitness“ und „Wolves CrossFit“ heizen den Besucherinnen und Besuchern mit stündlichen Kursen auf den Mitmachflächen ein. Crossfit, Jumping Fitness, Strong Nation und mehr – je nach Workout stehen Ausdauer, Kraft oder Beweglichkeit im Mittelpunkt der Trainingseinheiten. „Ein bequemes Outfit ist hier von Vorteil“, rät Nina Fritzler vom Stadtmarketing. „Wer lieber erst einmal zusehen möchte, bekommt bei den Showkämpfen der Tiger Warriors Einblicke in das Thaiboxen.“ Auch die Kindergruppe des Kampfsportstudios zeige ihr Können. „Alle, die die Sportart selbst testen wollen, können beim Pratzentraining einige Box- und Schlagtechniken kennenlernen.“

Auf dem Platz der Deutschen Einheit erfahren Interessierte mehr über die Sportart „Padel“, eine Mischung aus Tennis und Squash. Ein kleines Spielfeld, Schläger und Bälle stehen bereit.

„Marktplatz der Vereine“ auf dem Braunschweiger Kohlmarkt

Auf dem Kohlmarkt rückt Braunschweigs Vereinslandschaft in den Mittelpunkt. Hier präsentieren sich regionale Sportgruppen beim „Marktplatz der Vereine“ unter anderem mit Tanzsport und Fitnessübungen. Bei einigen Vorführungen sind die Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen eingeladen.

Vor dem Dom zeigen der 1. FFC Braunschweig mit seinen Cheerleading- und Footballteams sowie der Tanzverein Let’s Dance ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm: von Lindy Hop über Jazzdance bis hin zum Discofox. Bei den NewYorker Lions dreht sich alles um American Football: Rein in die Ausrüstung, auf dem Mini-Footballfeld bereitmachen und ab durch den Parcours, um an der Wurfwand zu punkten.

Alle Infos zum Programm: www.braunschweig.de/trendsporterlebnis

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de