Mobilität und Nachhaltigkeit – jetzt startet Braunschweig durch 

Wie handeln wir richtig, wenn es um Klima, Verkehr, knappe Ressourcen, Umweltschutz, faire Chancen und Gerechtigkeit geht?

Reichlich Impulse, Rat und Hilfestellungen dazu gibt’s von diesem Wochenende an bei zwei mehrtägigen großen Veranstaltungen, die jeweils am Samstag, 16. September, starten. Bei der Mobilitätswoche der Stadt Braunschweig und der Fairen Woche des Vereins „Fair in Braunschweig“ heißt es: Hingehen, anschauen, informieren, mitmachen, Bewusstsein bilden.

Ausgangspunkt ist dieser Samstag, 16. September, an einem ohnehin wieder randvoll mit Veranstaltungen gepackten Wochenende. Aber sei’s drum: Am Samstag ab 12 Uhr auf dem Schlossplatz (Mobilitätswoche mit dem „Tag der Schiene“) und am gleichen Tag ab 12 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit sowie ab 13 Uhr auf dem Kohlmarkt mit dem „Markt der fairen Möglichkeiten“ hat man entweder die Qual der Wahl – oder man schaut sich eben alles an.

Bis zum 22. September rückt Braunschweig im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche von Samstag an die Themen Nachhaltigkeit und Mobilität in den Fokus. Unter dem Leitgedanken „Mix and Move! – klimafreundlich mobil“, heißt es bei der Stadt, könnten Bürgerinnen und Bürger „viele Mobilitätsangebote und Forschungsprojekte der Region kennenlernen“.

Samstag, 12 bis 16 Uhr, Platz der Deutschen Einheit

So auch auf dem Platz der Deutschen Einheit, wo die Stadtverwaltung bis zum 21. September neben weiteren Aktivitäten den Mobilitätsentwicklungsplan sowie den geplanten Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorstellt.

Und dazu Informationen pur aus der Bahnbranche und der Zukunft des Bahnverkehrs, wofür der „Tag der Schiene“ die Garantie bieten dürfte. „Die Europäische Mobilitätswoche bringt allen das Thema der nachhaltigen Mobilität näher“, erklärt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.

Und weiter: „In Braunschweig nehmen wir schon zum vierten Mal teil. Aktionen und Informationsangebote klären über regionale Mobilitätsangebote auf und stellen Forschungsprojekte der Wissenschaft vor, die sonst meist hinter geschlossenen Türen ablaufen.“ Diese Aktionswoche lade also dazu ein, „Neues zu entdecken und die Zukunft mitzugestalten.“

Tag der Schiene, Samstag, 12 bis 16 Uhr, Schlossplatz

Hier präsentiert sich die Schienenverkehrsregion Braunschweig und gibt den Besuchern Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte.

Wie moderne Technologien – zum Beispiel Virtual Reality – beim Bau von Zügen Anwendung finden, das erfahren Interessierte am Stand der Hochschule Ostfalia. Dort können Besucher, wie es heißt, „mit einer VR-Brille in einen Zug einsteigen, noch bevor dieser gebaut wurde“. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gibt Einblicke in aktuelle Projekte: Ein dynamisches Sitzplatzreservierungssystem soll Einstiegszeiten minimieren – und der „Next Generation Train“ soll zeigen, wie Züge sich künftig entwickeln könnten.

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH informiert über das Ausbauvorhaben des Braunschweiger Stadtbahnnetzes und zeigt laut Presseinformation „damit einhergehende Herausforderungen“. Und auch bei der Deutschen Bahn erfahren Besucher laut Programm „mehr über zukünftige Bauprojekte“.

Das Unternehmen Siemens präsentiert, wie die Digitalisierung das Bahnfahren verändern werde. Siemens Braunschweig zeigt, welche Technologien in der Ackerstraße seit 150 Jahren gefertigt werden. Mehr noch: Es wird „Exponate zum Ausprobieren geben“. Und in einem „Show-Truck“ wird anhand von Kurzvorträgen erklärt, wie Bahnfahren funktioniert.

Das Unternehmen WSP Infrastructure Engineering bringt Interessierten mit Hilfe einer funktionstüchtigen Modellanlage die Infrastrukturplanung von Bahnanlagen näher. Ein weiteres Modell können die Menschen in der Innenstadt schließlich beim Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde entdecken. Damit nicht genug: Kräfte der Deutschen Bahn, der WestfalenBahn, von Alstom Signal und TU Braunschweig stellen Karrierechancen bei der Bahn vor. Lokführerinnen oder Lokführer in spe können sich am Stand der Norddeutschen Eisenbahnfachschule beraten lassen.

Ein Überblick über das gesamte Programm: www.braunschweig.de

Auftakt Faire Woche, Samstag, 13 bis 19 Uhr, Kohlmarkt

„Ein inspirierender Tag mit tollen Aktionen, informativen Gesprächen und einem bunten Bühnenprogramm mit Live-Musik“ wird versprochen bei diesem großen „Markt der fairen Möglichkeiten“. Die Gäste eines Podiums „Klimafair. Braunschweig. Global“ erörtern „die Bedeutung globaler Klimagerechtigkeit“. Aus der Ankündigung: „Seien Sie dabei und erleben Sie einen Nachmittag, der uns alle motiviert, die Welt besser zu machen!“

