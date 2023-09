Braunschweig Gottes Segen für den globalen Klimastreik? Das ist am Freitag in Braunschweig los.

Frühere Kundgebung vor dem Schloss in Braunschweig und Demo um die Innenstadt von Fridays For Future und der Gewerkschaft Verdi.

Fridays for Future Kirche läutet in Braunschweig die Glocken für die Klimaschützer

Die Organisation „Fridays for Future“ (FFF) ruft am Freitag, 15. September, zum globalen Klimastreik auf. Start ist um 12 Uhr auf dem Schlossplatz in Braunschweig, anschließend führt eine Demo durch die Innenstadt.

Bei der Abschlusskundgebung wird es mehrere Redebeiträge geben. Die Band „Maniax“ spielt.

Einsatz für die Einführung eines sozial gerechten Klimageldes

„Wir streiken am 15. September deutschlandweit in über 240 Städten – darunter mehr als 30 in Niedersachsen! – für die Einführung eines sozial gerechten Klimageldes und eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes! Wir können nicht tatenlos dabei zuschauen, wie die Bundesregierung durch die Abschaffung von Sektorzielen unser hart erkämpftes Klimaschutzgesetz aufweichen will und auch noch die Einführung des Klimageldes verschläft, obwohl es eines der wichtigsten Instrumente für eine sozial gerechte Wende ist. Die Klimakrise eskaliert jeden Tag weiter, es braucht jetzt radikal mutige Veränderung!“, so Nele Evers von Fridays for Future Braunschweig.

Zur Unterstützung der Anliegen von Fridays for Future veranstaltet Pfarrerin i.R. Hanna Stöckmann-Wrede ab 11.45 Uhr in St. Magni einen Gottesdienst mit Gebeten, Liedern und Ermutigung für die Aktivisten. Um 11.40 Uhr werden die Glocken in der Magni-Kirche geläutet. red

