Schröder-Empfang in Braunschweig durch Klimastreik behindert?

Braunschweig Am Freitag ziehen Demonstranten durch Braunschweigs Altstadt - zeitgleich zum Empfang von Basketball-Star Dennis Schröder am Altstadtmarkt.

Schon in Frankfurt am Main wurde Dennis Schröder für seine sportlichen Errungenschaften gefeiert. Am Freitag geht es in Braunschweig auf dem Altstadtmarkt weiter.

Am Freitag kommt der Braunschweiger Dennis Schröder nach dem sensationellen Gewinn der deutschen Basketball-Nationalmannschaft zu Besuch in die Löwenstadt. Die Stadt ehrt ihn - wer mag, kann am Freitag um 13.45 Uhr auf den Altstadtmarkt kommen und dem Basketball-Helden auf dem Rathausbalkon zujubeln. Alle Informationen dazu lesen Sie hier.

Fridays For Future rufen in Braunschweig zum globalen Klimastreik auf

Zeitgleich haben Fridays For Future zum globalen Klimastreik aufgerufen. Um 12 Uhr treffen sich die Demonstranten auf dem Schlossplatz, um 12.40 Uhr geht der Protestmarsch in Richtung Altstadt los. Wie Fridays For Future nun mitteilt, mussten sie in Braunschweig wegen einer „spontanen Parallelveranstaltung“ umplanen. Die Demonstranten gehen nun vom Kohlmarkt aus auf die südlich gelegene Steinstraße ab, um von dort auf die Güldenstraße in Richtung Norden zu gehen. Damit umgehen sie die Schröder-Feier an der Gördelingerstraße.

Am Freitag, 15. September, rufen Fridays For Future auch in Braunschweig zum Klimastreik auf. Diese Route wird der Demonstrationszug laut Aktivisten nehmen. Foto: Fridays For Future Braunschweig / FMN

„Für den Streik planen wir dieses Mal, passend zum Schulschluss an einigen Schulen vorbeizukommen“, erklären die Braunschweiger Klima-Demonstranten auf ihrer Webseite. Zu den Kernforderungen des Klimastreiks gehört in Deutschland zum Beispiel eine Verkehrswende. So schreiben Fridays For Future: „Die nächsten fünf Jahre werden vermutlich die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Deswegen müssen wir jetzt raus aus Kohle, Öl und Gas, brauchen eine echte Verkehrswende und einen Aufbruch auf allen Ebenen. Nie zuvor war es wichtiger als in diesem Jahr, dass Menschen weltweit für Klimaschutz aufstehen und zeigen, dass ehrliches, schnelles Handeln dringend notwendig ist. Daher rufen wir am 15. September den nächsten Globalen Klimastreik aus!“

