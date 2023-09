Braunschweig Zu einem schweren Unfall ist es auf dem Radweg am Braunschweiger Südsee gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Polizei Braunschweig Mann stirbt nach Fahrradunfall in Braunschweig

Bei einem schweren Fahrradunfall in Braunschweig ist am Samstag ein Mann tödlich verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach sind auf dem Radweg an der Ostseite des Südsees ein 73-Jähriger und ein 33-Jähriger kollidiert.

Männer stürzen bei Fahrradunfall in Braunschweig

Gegen 15 Uhr fuhr der 33-jährige Mountainbikefahrer an dem Gewässer gen Süden, als ihm in einer Kurve ein 73-Jähriger auf einem E-Bike entgegenkam. Laut Polizei war die Kurve unübersichtlich - es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer stürzten. Der 73-Jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu, der 33-Jährige wurde leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus. Dort starb er in den Abendstunden infolge seiner schweren Verletzungen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: 0531 476-3935.

