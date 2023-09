Tierisches Vergnügen beim Hundeschwimmen in Braunschweig

Braunschweig Hunderte Vierbeiner toben beim Hundeschwimmen am Sonntag sowohl an Land als auch im Wasser herum. Und was sagt die Hundetrainerin?

Von Claus Buhlmann

Tierischer Freibadspaß: Am Sonntag startete das in jedem Jahr von der Stadtbad GmbH veranstaltete „Hundeschwimmen am Raffteichbad“, bei dem hunderte Frauchen und Herrchen ihre Vierbeiner ins kühle Nass ließen. Die Hunde genossen ein vielfältiges Programm von Wasserspaß im Schwimmerbecken über Parcours-Action an Land bis hin zu leckeren Snacks wie Hasenohren oder Hunde-Eis.

„Dieses Jahr haben wir – im Gegensatz zum letzten Mal – wirklich Königswetter“, strahlte Ingo Bockelmann, Hundehalter und ein großer Fan des Events. Seine Hündin Mala, ein Labrador, war hin und weg vom Hundeschwimmen und wollte gar nicht mehr aus dem Wasser heraus. Sie seien erstmals letztes Jahr über Freunde zum Hundeschwimmen gekommen und vom Programm überzeugt, betonte Ingo Bockelmann. „Mala schwimmt sowieso bei jeder Gelegenheit, sie ist eine totale Wasserratte“, schmunzelte er.

Ganz mutige Fellnasen konnten im Raffteichbad auch den Sprung vom Ein-Meter-Turm wagen

Organisatorin Mara Bartsch freute sich, dass die Besucherinnen und Besucher so begeistert waren von der Veranstaltung. „Wir sehen, dass nicht nur Familien mit ihren Hunden kommen, sondern dass auch Viele ohne Hund vorbeischauen, um den Vierbeinern beim Spielen zuzusehen“, sagt Bartsch.

Insgesamt standen den tierischen Badegästen drei Schwimmbecken zur Auswahl: das 50-Meter-Schwimmerbecken, in dem Hunde im Wasser apportieren konnten, das „Welpenbecken“, das bei regulärem Betrieb als Kinderplanschbecken genutzt wird und 30 cm tief ist, und das Sprungbecken. Besonders mutige Fellnasen konnten auch den Sprung vom Ein-Meter-Brett wagen.

Nicole Gonsch (links) und Mandy Löhr informierten die Besucher am Rande des Hundeschwimmens über ihre Hundehalle mit einem Parcours zum Ausprobieren. Foto: Claus Buhlmann / FMN

Um aus dem Becken wieder herauszukommen, brauchten die meisten Pfotenschwimmer aber die tatkräftige Unterstützung von Herrchen und Frauchen. Auf dem eingezäunten Gelände drumherum hatten die Hunde die Möglichkeit, sich an Land auszutoben und sich an den Ständen Leckerlis abzuholen oder auch Parcours auszuprobieren. „Ein selig schlummernder Hund am Abend ist da fast schon garantiert“, setzte die Stadtbad GmbH auf ein auspowerndes Badeerlebnis.

Von Tierphysiologen über Beratungen für artgerechte Ernährung bis hin zu Parcours war beim Hundeschwimmen alles mit dabei

„Das Hundeschwimmen lebt nach Corona wieder auf“, freute sich Jacqueline Sander, Mitarbeiterin im Orga-Team. Obwohl das Event auch letztes Jahr stattgefunden hat, gab es dieses Jahr wieder mehr Stände, ähnlich wie vor Corona. „Mit diesem Rahmenprogramm schaffen wir natürlich auch einen weiteren Mehrwert für die Besucher“, sagte Sander.

Die vielfältige Auswahl an Ständen überzeugte die Besucherinnen und Besucher. Von Tierphysiologen über Beratungen für artgerechte Ernährung bis hin zu Parcours war alles mit dabei. Besonders begehrt war das Hunde-Eis, natürlich ohne Zucker und gluten- wie laktosefrei. Verkauft wurde es von der Firma „Hunde-BARF“, die eine Filiale in der Leonhardstraße betreibt und Beratung zum Hunde-Ernährungstrend BARF (Biologisch artgerechtes rohes Futter) gibt, aber auch als Tierheilpraxis alternative Medizin für Hunde anbietet.

Auch beliebt war der Parcours, der von Nicole Gonsch, Besitzerin der Hundesporthalle „DogDream“, auf der Wiese des Raffteichbads aufgebaut wurde. Dort konnten die Vierbeiner den Athleten in sich zum Vorschein kommen lassen und ihre Agilität und Ausdauer im Vergleich mit anderen Artgenossen messen. Vor dem Parcours gab es einen Stand, an dem Besucher sich vom „DogDream“ selbst verpackte Futtertüten, aber auch Dinge des alltäglichen Hundelebens kaufen konnten, zum Beispiel Spielbälle.

Nicole Gonsch ist bereits seit 2004 Hundetrainerin und lebt seit 2018 in Braunschweig. Im April letzten Jahres eröffnete sie die Hundesporthalle in Kralenriede, war aber auch schon davor beim Hundeschwimmen im Raffteichbad dabei. „Für uns ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, auf unser Angebot in der Halle aufmerksam zu machen“, sagte Mandy Löhr, Mitarbeiterin bei der Halle. Zufälligerweise traf sie auf die Vierbeinerin Luna, die beste Freundin ihres Hundes, mit Lunas Besitzerin. Luna dackelte schnell auf Mandy zu und konnte sich vor Freude kaum halten ...

Das Event am Raffteichbad markiert auch stets das Ende der Freibadsaison. Bereits in der vergangenen Woche sei der Betrieb des Raffteichbads eingestellt worden, erzählte Mara Bartsch, vor allem, um das Chlor aus den Schwimmbecken zu entfernen, damit für die Hunde kein Gesundheitsrisiko bestünde. Vor der Freibadsaison 2024 wird das Wasser abgepumpt, werden die Becken gereinigt, damit sich kein Besucher über plötzlich auftauchende Fellbüschel wundern muss.

