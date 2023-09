Suchaktion: Hubschrauber kreist über Braunschweigs Norden

Braunschweig Beim Behördenlauf am Ölper See ist eine Frau verschwunden. Die Polizei sucht das Gelände mit einer Reihe von Fahrzeugen ab.

Die Polizei sucht am Ölper See unter anderem mit einem Hubschrauber (Symbolbild)

Beim Behördenlauf am Ölper See in Braunschweig ist am Donnerstagabend eine Frau verschwunden. Das berichtet die Polizei über die Kurznachrichtenplattform „X“, die früher als Twitter bekannt war. Demnach sind aktuell Drohnen, Boote und Hubschrauber im Einsatz. Wer die Frau ist und welcher Behörde sie angehört, ist zur Stunde noch nicht klar.

Die Polizei beschreibt die Verschwundene als 1,75 Meter groß mit kurzen, blonden Haaren. Als sie das letzte Mal gesehen wurde, trug sie demnach ein rotes Shirt und eine schwarze Laufhose.

red.

