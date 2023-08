„Letzte Generation“: Blockade vor dem Braunschweiger Rathaus

Braunschweig In der Innenstadt haben Klima-Aktivisten am Montag für wenige Minuten den Verkehr blockiert – und einen Appell an OB Kornblum gerichtet.

Vor dem Braunschweiger Rathaus haben am Montagnachmittag drei Personen die Straße Domplatz in Richtung Dankwardstraße blockiert. Die Polizei war schnell vor Ort und löste die Blockade innerhalb weniger Minuten auf. Autos hatten die Personen teils über den Bürgersteig umkurvt.

Die Polizei nahm die Personalien der Aktivistinnen und Aktivisten auf und nahm sie mit zur Dienststelle. Drei Aktivistinnen standens kurze Zeit später direkt am Rathaus auf dem Platz der Deutschen Einheit und hielten eine Rede. Insgesamt gehörten augenscheinlich etwa zwölf bis 15 Personen zur Gruppe der Aktivisten.

In einem offenen Brief an Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum – unter anderem unterzeichnet von der „Letzten Generation“, Fridays for Future und der ÖDP – heißt es: „Die Klimakatastrophe bringt Leid nach Braunschweig, wie der Jahrtausend-Starkregen vom 22. Juni 2023 deutlich gezeigt hat. Uns allen ist bewusst, dass wir das Braunschweiger Klimaschutzkonzept, das unter anderem die Reduktion fossilen Treibstoffverbrauchs von 30 Prozent bis 2025 vorgibt, nur mit richtungsweisender Unterstützung der Bundesregierung umsetzen können.“ Und weiter: „Wir appellieren an Sie als Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig: Erinnern Sie die Bundesregierung an ihre Verpflichtung, die Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen zu schützen!“

Drei Personen haben am Montag die Straße vor dem Braunschweiger Rathaus blockiert. Der Appell ging an Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Auf dem Banner steht: „Letzte Generation vor den Kipppunkten“. Foto: Joschka Büchs / FMN

Zudem wird Kornblum aufgefordert, die Forderung nach einem Gesellschaftsrat Klima durch einen offenen Brief zu unterstützen. „Bitte sorgen Sie im Bewusstsein Ihrer Verantwortung für den bestmöglichen Schutz der Bürger:innen Braunschweigs angesichts der Klimakatastrophe, die unsere Lebensgrundlagen, unsere Demokratie und unsere Sicherheit existentiell bedroht.“ Aktivisten hatten Ausdrucke des Briefs an Passanten verteilt und nach eigenen Angaben auch an den Eingang des Rathauses geklebt.

