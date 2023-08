Timmerlah Die Feuerwehr versucht am Freitagvormittag, das Tier aus einem Loch in der Feldmark zwischen Timmerlah und Klein Gleidingen zu befreien.

Die Feuerwehr versucht am Freitagvormittag, das Tier aus einem sechs Meter tiefem Loch zu bergen.

Feuerwehreinsatz Hund fällt in sechs Meter tiefes Loch – Einsatz bei Timmerlah

Ein Hund ist am Freitagmorgen in der Feldmark zwischen Timmerlah und Klein Gleidingen in ein Erdloch gefallen. Die Feuerwehr versucht, das Tier aus dem schätzungsweise sechseinhalb Meter tiefen Loch zu retten. Es handelt sich um einen etwa 11 Jahre alten Border Collie. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem 30 Zentimeter breiten Loch nicht um einen Fuchsbau.

Der Bagger gräbt parallel zum Loch. Foto: Jörg Koglin / FMN

Bagger soll gefangenem Hund bei Timmerlah helfen

Per Luftleitung versorgt die Feuerwehr das Tier mit Frischluft. Ein privat organisierter Bagger sollte zunächst bei der Rettung helfen, doch das Erdloch droht einzustürzen. Nun wurde das Technische Hilfswerk (THW) angefordert.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

