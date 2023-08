Braunschweig: Großes Gefühlskino mit singenden Seebären

So kometenhaft der Aufstieg im britischen Musik-Business war, so schnell kommt der Fall: Noch vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums verlieren die „Fisherman’s Friends” die Nerven auf der Bühne – und ihren Plattenvertrag gleich mit. Wir zeigen die Geschichte um die singenden Seebären aus Cornwall am Mittwoch, 23. August, als BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater – einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Beginn ist um 20 Uhr. Vor dem Film wird der Braunschweiger Shantychor mit einigen Seemannsliedern aufs Thema einstimmen. Bei unserem traditionellen Quiz im Saal werden diesmal Shantys zu erraten sein.

2019 hatten die Fishermen das Kino mit „Vom Kutter in die Charts“ geentert. Damals waren sie durch einen Scherz im Musikgeschäft gelandet. Nun kehren sie mit neuen Abenteuern unter dem Titel „Eine Brise Leben“ zurück auf die große Leinwand. Die Filmemacher versprechen großes Gefühlskino mit Ohrwürmern über Liebe, Heimat und die Weiten des Meeres: Mitsing-Kino mit Gänsehautgarantie.

Alte Freundschaften zerbrechen

Der neugewonnene Ruhm führt zu Brüchen in den lebenslangen Freundschaften der Bandmitglieder. Die mediale Aufmerksamkeit hat ihr verschlafenes Fischerdorf Port Isaac in eine Touristenhochburg verwandelt, was für wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch jede Menge Kontroversen sorgt. Der besorgten Londoner Plattenfirma stehen unterdessen die Haare zu Berge, nachdem „Frauenversteher“ und Band-Senior Leadville (Dave Johns) mit seinen unbeholfenen Flirtversuchen den Zorn einer wichtigen Musikjournalistin auf sich zieht. Der entnervte Label-Boss Jez (Ramon Tikaram) schickt seine beiden PR-Manager Leah (Jade Anouka) und Gareth (Joshua McGuire) in die Provinz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Tickets gibt es im Kino.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de