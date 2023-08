„Dog Dream“ in Braunschweig: Eine Sporthalle für Hunde

Braunschweig In Braunschweigs Norden gibt es eine Hundesporthalle, in der Zweibeiner mit ihren Vierbeinern trainieren und sich bewegen können.

Mit fliegenden Ohren und großer Begeisterung saust Grace durch den Parcours. Die Havaneser-Hündin hat sichtlich Spaß. An ihrer Seite: Frauchen Anja Gröschl, die nicht nur das Tempo des kleinen Fegers halten, sondern Grace mit ihrer eigenen Körpersprache und kleinen Kommandos in einer festgelegten Reihenfolge durch die einzelnen Stationen des aufgebauten Rundkurses lenken muss. Mit von der Partie sind auch Alisa Schewe mit Sheltie Lilly und Iris Karayazici mit Monty, der seines Zeichens ein Mix aus Jack Russel, Wessie, Schnauzer und Man-weiß-es-nicht-so-genau ist…

Die Neue Braunschweiger ist zu Gast beim Agility-Training für Fortgeschrittene. In einem ehemaligen Edeka-Supermarkt im Bienroder Weg hat Nicole Gonsch im April 2022 ihren Plan umgesetzt und mit „Dog Dream“ eine Hundesporthalle für Jedermann eröffnet. „Es gibt immer mehr Hunde und immer mehr Leute, die gern etwas mit ihrem Hund in Richtung Sport und Beschäftigung machen wollen“, erzählt sie. Denen habe sie die Möglichkeit eröffnen wollen, ihrem Hobby nachzugehen, geschützt und sicher trainieren zu können und vor allem: Spaß zu haben.

„Ein Hobby mit Hund ist das beste Training“

Seit fast 30 Jahren macht Nicole Gonsch Hundesport, seit rund 20 Jahren ist sie Hundetrainerin mit eigener Hundeschule. Als sie 2018 aus Schleswig-Holstein nach Braunschweig kam, war sie überrascht, wie wenig Möglichkeiten Hundebesitzer hier hatten. „Es gab kaum Freilaufflächen und die meisten Hundeschulen haben keinen eigenen Platz für ein geschütztes Training“, erzählt sie. Vor allem jene Menschen, die sich einfach nur mit ihrem Hund beschäftigen und bewegen wollten, hätten kaum Optionen gehabt, wenn sie nicht regelmäßig auf Turniere gehen und das Ganze nicht so ernst nehmen wollten.

Inhaberin Nicole Gonsch mit Welpe Pablo. So gerne er mitmachen würde - noch ist er zu klein und darf nur zuschauen. Foto: Stefanie Druschke / oh

In der Hundesporthalle von Nicole Gonsch steht der Spaß im Vordergrund und die Vielfalt ist Programm. „Ein gemeinsames Hobby mit dem Hund ist das beste Training, das man haben kann“, ist sie überzeugt. Dafür hat sie einiges investiert. Allein der leicht federnde Spezialbelag der Hundesporthalle hat rund 20 .000 Euro gekostet, eine einzelne Hürde schlägt mit rund 120 Euro zu Buche.

Ob Spielstunde oder Turniervorbereitung: Jeder ist willkommen

„Dog Dream“ (Hundetraum) hat Gonsch ihr Herzensprojekt genannt und wer Monty, Grace und Lilly eifrig durch die Halle fetzen sieht, gewinnt den Eindruck, dass hier durchaus Hundeträume wahr werden. 22 Stationen umfasst der Parcours, der an diesem Montagabend in der Halle aufgebaut wurde und die in einer bestimmten Reihenfolge und zum Teil mehrfach aus unterschiedlichen Richtungen abgelaufen werden. Es sind Hürden und Tunnel, eine Slalomstrecke, Brücken und Schrägen. Damit sich die Tiere nicht gegenseitig in die Quere kommen, gibt es für jedes zwei- und vierbeinige Duo einen abgetrennten Bereich, in dem sie warten, bis sie dran sind. Grace kann es kaum erwarten und hibbelt hinter dem Sichtschutz rum.

Mit ausgestrecktem Arm den Verlauf der Strecke begleitend, mit kleinen Kommandos und durch das Einnehmen bestimmter Positionen an den einzelnen Hindernissen lenken die drei Agility-Sportlerinnen ihre motivierten tierischen Partner durch das Gewirr. Als Lob gibt’s Leckerlis. Nicht immer stimmt die Reihenfolge, manchmal gibt es von Seiten der Hunde spontane Änderungen. „Lilly liebt den Steg, aber nicht den Tunnel“, lacht Trainerin Gonsch, als die Hündin den Tunneleingang wieder einmal links liegen lässt.

Hochkonzentriert schlängelt sich Lilly unter den Augen von Frauchen Alisa Schewe durch die Slalom-Stangen. Foto: Stefanie Druschke / oh

Vermietung über einen Buchungskalender

In der Hundesporthalle kann jeder trainieren und toben, der Lust dazu hat. Gemietet wird sie von Privatpersonen, Hundesportvereine und Hundeschulen aus der gesamten Region. Montags bis sonntags von 8 bis 22 Uhr ist das möglich, zu den Zeiten, in denen keine festen Trainings stattfinden. Die Vermietung erfolgt über einen Buchungskalender auf der Website www.dogdream.de und wer dort mit seinem Hund toben oder trainieren möchte, zahlt pro Stunde 30 Euro, wer regelmäßig kommt, erhält einen Zahlencode für den Zugang. Neben ihrer Hundeschule betreibt Gonsch in der Halle einen kleinen Shop für Hunde-Zubehör, bietet Veranstaltungen wie Seminare, Fun-Turniere und Fotoshootings an.

„Gerade auch für ältere Hunde oder Hunde mit einem Handicap ist das regelmäßige Fitnesstraining an Geräten, die man nicht unbedingt zu Hause hat, eine gute Sache“, erklärt Gonsch und erzählt von einem Riesenschnauzer mit motorischen Störungen und einem 14-jährigen Dalmatiner. Ein weiterer Aspekt: Kinder können hier im Beisein ihrer Eltern den sicheren Umgang mit dem neuen Familienmitglied lernen und mit dem Hund vertraut werden. Ach ja, gefeiert werden darf hier übrigens auch: Hundegeburtstage …

