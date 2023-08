Braunschweiger Karnevalisten laden zum Sommerfest ein

Im Schoduvel-Zentrum in Kralenriede, In der Husarenkaserne 4, findet am Samstag, 26. August, von 11 bis 17 Uhr ein großes Sommerfest statt. „Hier in der Herzkammer des Braunschweiger Karnevals vor über hundert für den kommenden Zug zum Teil schon vorbereiteten Motiv- und Prunkwagen soll auf dem Freigelände und in den Wagenbauhallen gespielt und gefeiert werden“, kündigen der „Förderverein Karneval in Braunschweig“ und das „Komitee Braunschweiger Karneval“ an.

Neben einem großen Karnevals-Kostümverkauf (10 Euro pro Kostüm) werden Kinderschminken, Fotobox, Hüpfburg, Kaffeegarten und andere Speisen und Getränke angeboten. Ein Bühnenprogramm mit Musik, Gesang und Show soll die Wartezeit bis zur Sessionseröffnung am 11. November beim Karnevals-Biwak auf dem Kohlmarkt etwas verkürzen. Mit dabei sind die Burgsänger und die Braunschweiger Freibeuter, der Komiteechor und René Seidenkranz (Musik von Neil Young), die KTG Tanzaktion, Horst Dieter Schmidt (Countrymusik), die Bültener Kreischsägen und Andy Maine (Travestie Chansonette).

Ex-Eintracht-Profi kommt auch zum Sommerfest

Der Feuerwehr-Förderverein Braunschweig präsentiert seine historische 80-jährige Büssing-Drehleiter. Die Jugendfeuerwehr Braunschweig wird eine Spritzwand aufstellen – und das Publikum kann sich an einer „Feuerlöschübung“ beteiligen. Die Wagenbaukünstler Torsten Koch, Mathias Rosenbusch und Konrad Körner öffnen ihre Ateliers. Und gegen 13 Uhr wird Ex-Eintracht-Profi Jasmin Fejzic zusammen mit Maskottchen Leo vor Ort sein und für Fotos, Autogramme und Fragen zur Verfügung stehen.

Nach dem großen Publikumsinteresse im vergangenen Jahr öffnet das Schoduvel-Zentrum auch dieses Mal im Rahmen eines Sommerfestes seine Tore für die Öffentlichkeit. Es wurde im Jahre 1999 durch den Ankauf einer Panzerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Husarenkaserne gegründet. Dank der Unterstützung der Sponsorengemeinschaft „Karneval 111“ konnten im Laufe der letzten Jahre viele Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Außerdem wurde eine Unterstellhalle für zusätzliche Prunk- und Motivwagen gebaut.

Besucher kommen am besten mit dem Bus

Da voraussichtlich nicht genügend Parkplätze in der Nähe des Schoduvel-Zentrums zur Verfügung stehen, werden die Besucher des Sommerfestes gebeten, mit der Buslinie 426, Haltestelle Gewerbegebiet Bastholz in BS-Kralenriede, anzureisen. Zubringerlinien sind die Straßenbahn 1 (Umstieg in die 426 an der Haltestelle Hamburger Straße) oder die Buslinie 416 (Umstieg in die 426 an der Haltestelle Steinriedendamm).

