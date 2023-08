Wählen Sie Braunschweigs schönste Balkone, Terrassen und Gärten!

Viel Regen und hohe Luftfeuchtigkeit haben der Natur in diesem Sommer gutgetan. Anders als in den Vorjahren mussten nicht wir Menschen alles tun, um Bienenweiden und Zierpflanzen in Gärten und auf Balkonen vor dem Verdursten zu retten – und damit auch vielen Insekten und am Ende auch Vögeln das Überleben zu sichern.

Die Teilnehmenden am Braunschweiger BBG-Balkonwettbewerb haben viele Fotos von ihren Wohlfühloasen auf Balkonen, Terrassen und Gärten eingesendet – und zwar in den drei Kategorien Blumenpracht (dem klassischen Balkonwettbewerb), Bienenglück (mit besonders insektenfreundlichen Bereichen) und Open-Air-Wohnzimmer (schön gestaltete Balkone und (Dach-)Terrassen. Die Einsendungen in dieser Rubrik reichten vom gemütlich ausgestatteten Kleinstbalkon bis zum marinen Aufenthaltsort an der Laube.

Pro Kategorie stehen fünf Vorschläge zur Auswahl

Die Jury, bestehend aus Vertretern der Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) und beider Wettbewerbspartner hat nach langen Diskussionen pro Kategorie fünf Vorschläge ausgewählt. Das letzte Wort haben wie immer die Leserinnen und Leser unserer Zeitung. Also sind jetzt Sie gefragt, in jeder der drei Kategorien die ihrer Meinung nach schönsten Oasen auszuwählen. Sie können hier für Ihren Favoriten abstimmen.

Die BBG richtet den Balkonwettbewerb zusammen mit den Projektpartnern Braunschweig Stadtmarketing GmbH sowie unserer Zeitung aus. Der Wettbewerb wird unterstützt durch die Stadt.

Und hier folgt die Abstimmung.

