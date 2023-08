Ringgleislauf in Braunschweig: Nur noch wenige Startplätze frei

Braunschweig 23 Kilometer in 2,5 Stunden: Zum vierten Mal starten 30 Läuferinnen und Läufer auf dem Freizeitweg. Wer mitlaufen will, sollte sich schnell anmelden.

Dort, wo früher Dampflokomotiven Industriegeschichte geschrieben haben, findet am Sonntag, 27. August, auf Einladung des Lauftreffs Braunschweig und des Braunschweiger Forums (AG Ringgleis) der vierte Ringgleislauf statt. In 2,5 Stunden umrunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das komplette Ringgleis – cirka 23 Kilometer. „Quasi Abdampen auf dem Ringgleis, dem wohl einmaligen Freizeitweg rund um Braunschweig auf/an der ehemaligen Bahnstrecke“, heißt es in der Ankündigung von Organisator Thomas Kiesewetter. Start und Ziel ist das neue Café Spunk, Am Füllerkamp 74.

Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. 30 Startplätze stehen zur Verfügung. Das Läuferfeld sei fast voll, so Kiesewetter. Interessenten können sich per Mail an event@lauftreff-braunschweig.de für die letzten Startplätze melden. „Wir bleiben unserem Konzept treu: Es geht um Teilnahme und darum, das Ziel zu erreichen, nicht um Zeiten. Das heißt, es wird keine Siegerehrung stattfinden. Bei uns sind alle Teilnehmer Sieger.“

Der nächste Ringgleislauf soll im Frühjahr 2024 stattfinden

Kurz nach 10 Uhr werde sich die Gruppe in Bewegung setzen. Am Fitnesscenter Bodybalance bei Kilometer 16 ist ein kurzer Getränkestopp vorgesehen. Läuferinnen und Läufer vom Lauftreff Braunschweig sorgen durch Führungs- und Schlussläufer dafür, dass das Tempo nicht zu schnell wird und niemand hinten abfällt. Eine Fahrradbegleitung wird durch das Braunschweiger Forum sichergestellt.

Im Frühjahr 2024 soll übrigens der nächste Ringgleislauf stattfinden. „Wir erarbeiten gerade ein Konzept, ihn als Marathon zu veranstalten“, so Kiesewetter.

