Weinsommer startet jetzt auf dem Braunschweiger Kohlmarkt

Auf dem Braunschweiger Kohlmarkt findet von Donnerstag, 17. August, bis Sonntag, 20. August, wieder der „Weinsommer“ statt. „Die Winzerinnen und Winzer freuen sich bereits auf ein Wiedersehen mit den Gästen aus Braunschweig und Umgebung“, heißt es in der Ankündigung. „Man probiert, diskutiert und feiert in fröhlicher Runde und entspannter Atmosphäre.“

Der neue Wein-Jahrgang habe den Weingütern in Rheinland-Pfalz wieder eine Top-Qualität in die Keller gebracht. „Insgesamt ist die Weinbranche sehr zufrieden mit dem Jahrgang, auch wenn in manchen Regionen die Menge deutlich geringer war als im Vorjahr“, so die Veranstalter. Der September-Regen habe die Hitze und Trockenheit des Sommers 2022 weitgehend ausgeglichen und vielerorts für eine sehr gute Weinernte gesorgt. „Der Jahrgang 2022 glänzt mit fruchtig, frischen Weißweinen mit oft moderatem Alkohol und kräftig-intensiven Rotweinen.“

Vertreten sind Pfalz, Mosel, Rheinhessen und Nahe

Geöffnet ist am Donnerstag von 16 bis 24 Uhr, am Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Diese Weingüter sind mit dabei: Weingut Eckes & Eckes aus Windesheim (Nahe), Weingut Jung GbR aus Undenheim (Rheinhessen), Weingut Fritz Kohl GbR aus Grünstadt-Sausenheim (Pfalz), Bioland Wein- und Sektgut Marienfelder Hof aus Siebeldingen (Pfalz), Weingut Martin GbR aus Armsheim (Rheinhessen), Sauerweins Weingut aus Palzem (Mosel), Weingut Andreas Schmidt aus Obermoschel (Nahe), Weingut Schmitt-Peitz Sektkellerei aus Wallhausen (Nahe), Weingut Dr. Heyden aus Oppenheim (Rheinhessen) und Weingut Zehnthof Eller aus Dorn-Dürkheim (Rheinhessen).

red

