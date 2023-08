Hilfsaktion in Braunschweig: Alex braucht eine Stammzellspende

Eigentlich wollten sie im Dezember heiraten. Doch den Termin haben Alex und Laura erst einmal verschoben. Denn jetzt steht nichts Geringeres an als ein Kampf ums Leben: Alex (33) hat Blutkrebs und ist auf eine Stammzellspende angewiesen. Über die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) haben seine Familie und seine Freunde nun einen großen Aufruf gestartet: Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/alexander ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Leben retten.

Kennengelernt haben sich Alex und Laura vor einigen Jahren beim Tanzen in Braunschweig: Beide hatten einen Grundkurs beim irischen Tanzverein „Rince Samhain“ belegt. Das Tanzen haben sie beibehalten, aber Alex‘ Leidenschaft gilt ganz besonders der Kampfkunst Taekwondo. In dem Aufruf zur Registrierung schreibt er: „Was ich beim Taekwondo gelernt habe und nun versuche, dem Nachwuchs weiterzugeben: Bei Kampfkunst und im Leben kommt es nur auf eins ernsthaft an: niemals aufzugeben.“

Zurzeit bekommt Alex in der Charité seine erste Chemotherapie

Vor ein paar Monaten ist das Paar nach Berlin gezogen. Dass es sich um Blutkrebs handelt, wissen sie seit einigen Wochen. Alex habe sich zuvor scheinbar grundlos müde und schlapp gefühlt, schildern sie. Dann seien Magen-Darm-Beschwerden und Lymphknotenschwellungen hinzugekommen, außerdem Erbrechen und Fieber. Laura brachte ihn in die Notaufnahme. Und dann stand die Diagnose recht schnell fest.

Aktuell sei Alex stationär in der Charité und erhalte seine erste Chemotherapie, schildert seine Verlobte. Nun hoffen die beiden, dass sich ein passender Stammzellspender oder eine Spenderin findet.

Registrierungsaktion in Braunschweig findet am 2. September statt

So funktioniert die Registrierung: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer Anleitung kann man nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und per Post zurücksenden. Die Gewebemerkmale werden dann im Labor bestimmt. Danach stehen die Spenderinnen und Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Der ehemalige Tanzverein von Alex und Laura veranstaltet am Samstag, 2. September, eine Registrierungsaktion: von 11 bis 15 Uhr an der Friedrich-Seele-Straße 20 in der Gartenstadt (Schimmel-Gelände). Es gibt vor Ort auch viele Informationen zur Stammzellspende. Die Vereinsvorsitzende Kim Heinrich leitet alles in die Wege, um zu helfen.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahmevon Spendern jeweils Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen: DKMS Spendenkonto, IBAN: DE61 7004 0060 8987 0005 42, Verwendungszweck: AHI 001, Alex.

