Bald wieder Honky Tonk in Braunschweig: Lange Nacht der Livemusik

Alle Honky-Tonk-Fans können sich freuen: Am Samstag, 30. September, ist es in Braunschweig wieder soweit. Einen Abend lang finden ab 21 Uhr rund 15 Konzerte statt. Drei Beispiele: Die Braunschweiger Band „Halb8cht“ präsentiert in der Brasserie und Coctailbar „Siebenschläfer“ in der Scharrnstraße angesagteste Pop-, Rock- und Dance-Songs, gepaart mit Hits der letzten 30 Jahre.

Im „Wild Geese“ an der Gördelinger Straße tritt die Rostocker Folk-Band „Bad Penny“ auf, benannt nach dem gleichnamigen Song des irischen Sängers und Gitarristen Rory Gallagher. „Die Financial Times bezeichnete sie gar als norddeutsches Aushängeschild, denn sie überzeugen nicht nur in englischer Sprache, sondern auch mit Liedtexten in ihrer nordischen Mundart“, heißt es in der Ankündigung.

Rockband „Four Roses“ dreht in „Barnabys Blues Bar“ voll auf

Die bekannten Rocker von „Four Roses“ aus Leipzig wollen für einen stimmungsvollen Abend in „Barnabys Blues Bar“ im Magniviertel sorgen: „Dank ihres riesigen Repertoires mit Klassikern von Pink Floyd, Rolling Stones, Neil Young, U2, Depeche Mode bis hin zu Metallica, den Red Hot Chili Peppers, Whitesnake, Héroes Del Silencio, aktuellen Songs von 3Doors Down, Snow Patrol oder Mando Diao und auch eigenen Stücken ziehen sie nie ein festgelegtes Programm durch“, kündigt die Blues Agency-Veranstaltungen GmbH an.

Online-Tickets zum Vorverkaufspreis von 16 Euro sind bereits erhältlich: www.honky-tonk.de. Vom 21. August bis 3. September können die Bändchen als Online-Ticket für 14 Euro heruntergeladen werden. An der Abendkasse kostet das Bändchen 20 Euro.

